Astronomen rätseln über Planet Neun

Ein Astronomenteam vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) hat neue Forschungsergebnisse vorgelegt, die auf die Existenz eines bisher unentdeckten neunten Planeten in unserem Sonnensystem hinweisen. „Die Beweise deuten darauf hin, dass Planet Neun existiert, doch wir können nicht sicher erklären, wie er entstanden ist“, sagte Gongjie Li, Astronom am CfA und leitender Autor des Forschungsprojekts, das kürzlich zur Publikation in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters akzeptiert wurde.

