Editorial Ausgabe 66

Liebe Leser, als wir gestern die aktuelle Redaktionsphase starteten, stellte sich heraus, dass mein Freund und Kollege Renan Cengiz und ich eigentlich beide in Zukunft wieder etwas anderes machen möchten. Deshalb haben wir uns entschlossen, demnächst mit NEXUS aufzuhören. Als ich im Jahr 2005 meine Aufgabe als Herausgeber und Chefredakteur antrat, nahm ich in Deutschland großen Nachholbedarf wahr, was alternatives Wissen (vulgo: „Verschwörungstheorien“) anbelangt. Ich sah es als meine Pflicht an, zu dieser neuen Bewegung beizutragen und ihre differenzierteren Aspekte abzudecken, die hierzulande unbekannt geblieben waren – zum einen wegen der Sprachbarriere und auch wegen der systematischen Verdummung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg über unser Land (und danach über die eigene Bevölkerung) verhängt haben.

Ich nahm mir vor, NEXUS zu einer Art Wikipedia einer neuen Kultur zu machen, deren erklärtes Ziel es war, all jene notorischen Sachverhalte aufzudecken und offenzulegen, über die wir seitdem berichtet haben. Mit NEXUS und meinem Mosquito Verlag war ich dabei zwar scheinbar etwas weniger erfolgreich als manche unserer Kollegen, die darüber groß und mächtig wurden. Aber ich glaube, wir haben trotzdem nachhaltige Wirkung gehabt. Das gibt mir jetzt ein gewisses Gefühl der Befriedigung.

Allerdings hat sich bei mir in letzter Zeit auch der Eindruck gebildet, dass diese Bewegung nun an einen Punkt gekommen ist, an dem etwas Neues passieren muss. Die übelsten Geschichten sind, soweit bekannt, alle erzählt; die Geheimnisse unseres Planeten, insbesondere seiner Geschichte, sind offen zur Schau gestellt, wenn auch größtenteils nicht gelöst. Diejenigen, die es wollen, haben inzwischen zu den Wurzeln unserer Kultur zurückgefunden und kultivieren das Vermächtnis früherer Generationen über traditionelle Wege der Gesunderhaltung und Nahrungserzeugung. Wer davon wissen will, kann diese Dinge inzwischen überall nachlesen. Dass Regierungen, Militär und Polizei weltweit fast nur noch aus korrupten Psychopathen bestehen, die die Bevölkerung als Geisel genommen haben, pfeifen die Spatzen inzwischen von den Dächern. Die Frage, was wir angesichts dieser Lage tun wollen, ist nach wie vor komplett ungelöst, und irgendwie scheint auch weitere Aufklärung nur noch bedingt hilfreich zu sein.

Ich persönlich entscheide mich an dieser Stelle, mit dem Rest meines Lebens weiterzumachen und mich nach neuen Beschäftigungen umzusehen. Ich würde gerne weiterhin einen Beitrag zu unserer Kultur leisten und gerne sogar ein etwas größeres Rad drehen, als mir dies mit NEXUS möglich war. Vielleicht werde ich versuchen, weiterhin kulturell unterrepräsentierte Inhalte nach Deutschland zu importieren … mir schwebt da schon etwas vor. Unsere beiden Verlage Mosquito und Mobiwell bleiben von dieser Entscheidung unbetroffen, denn auf dem Buchsektor sehe ich noch immer einige spannende Aufgaben für mich. Sie werden also weiterhin von uns hören, und es ist sogar so, dass wir derzeit eine Menge neuer, wichtiger Büchern in Vorbereitung haben, die alle in den nächsten Monaten erscheinen werden. Mit der frei werdenden Kapazität möchte ich zuerst mal meine Wunden lecken, die mir meine Erkrankung in den letzten Jahren zugefügt hat, und dann, wie gesagt, in aller Ruhe ein neues Projekt erfinden – vielleicht eine wiederkehrende Kulturveranstaltung.

Ich finde, viele von uns könnten mehr Freude in ihrem Leben gebrauchen, und wenn ich mithelfen könnte, mehr davon zu erzeugen, wäre das auf eine Art vielleicht auch ein revolutionärer Beitrag. So viele Menschen sind derzeit im Aufbruch – sei es ganz physisch als Migranten oder gedanklich, indem sie durch neue Medien wie NEXUS in eine Wirklichkeit hinein erwachen, die sie viel mehr als der alte Trott fordert, ihr Coming-out als autarke, selbst-bewusste Wesen zu geben. Sie scheuen sich nicht länger, ein authentisches Leben zu führen und sich selbst auszudrücken, als Geschenk an die Welt. Ich denke, wir brauchen mehr denn je neue Gemeinschaften, die ein solches Leben gestatten und fördern. Wir brauchen Vernetzung, Kollaboration und neue gemeinsame Rituale. Nikolausi und Osterhasi haben ausgedient und es fehlt an neuen, magnetischen Events, die einen Gegenpol zu archongesteuerten Megasportveranstaltungen bilden, und auch zu ständigen Terrorspektakeln, die in Kombination eine aufgepeitscht-ängstliche Grundstimmung in der Bevölkerung erzeugen, die anfällig macht für Massenwahn und Paranoia. Um gegenzusteuern, würde ich uns Verbundenheit statt Zerrüttung wünschen, Selbstsreflexion statt Narzissmus, Ekstase statt Hyperdrive, Verbindlichkeit statt endloser Optionen und Spiritualität statt Religion – oder, um es mit Castaneda zu sagen: einen Weg mit Herz. Ich werde diesen Weg weiterhin suchen – und vielleicht kann ich Ihnen bald ein neues Angebot machen.

Was die Zukunft von NEXUS angeht: Wir werden irgendwann im Lauf der nächsten Monate entweder unsere Tätigkeit einstellen oder Nachfolger einarbeiten, wenn sich welche finden. Falls Sie Interesse hätten zu übernehmen, kontaktieren Sie uns einfach.

Ansonsten wünsche ich Ihnen für die noch kommenden Ausgaben weiterhin ein bereicherndes Leseerlebnis.

Alles Gute

Ihr Thomas Kirschner