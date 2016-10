Editorial Ausgabe 67

Liebe Leser, als ich meinen Posten als deutscher Herausgeber von NEXUS bezog, musste ich mich vertraglich verpflichten, in politischen Fragen neutral zu bleiben. Das war für mich damals absolut in Ordnung, denn dies war tatsächlich meine Haltung und ich schämte mich auch nicht dafür. Es schien mir sogar der weisere Standpunkt zu sein. Heute scheinen einige der typischen NEXUS-Themen, die mich früher aufgewühlt hätten, weiter in den Hintergrund gerückt zu sein.

Ob vor uns schon eine andere hochentwickelte Gesellschaft existiert hat oder ob irgendwo mal wieder die Bienen sterben: Angesichts der unglaublichen Probleme, Bedrohungen und moralischen Dilemmas, die sich allein aus der Flüchtlingskrise ergeben, tritt das bei mir alles in den Hintergrund. Plötzlich habe ich ständig das Gefühl, in einem Land zu leben, in dem die Regierung das Volk austauschen will. Hier keinen Standpunkt einzunehmen, könnte man inzwischen als unverantwortlich bezeichnen.

Und wie muss sich dieser Zeitgeist wohl erst für Amerikaner anfühlen, die ja ähnliche Probleme haben und bei denen alles immer noch einen Tick krasser abläuft? Wie muss es etwa um die Führungsriege der USA stehen, wenn innerhalb von nur wenigen Wochen bekannt wird, dass eine der zentralen Personen entweder einen ernsthaften klinischen Hirnschaden aufweist oder Anfälle von Besessenheit durchlebt (wie im Fall von Hillary Clinton1), eine andere als Perverser und Pädophiler im Internet angeprangert wird (wie im Fall von Vize-Präsident Joe Biden2) und die dritte (Clintons enge Vertraute Huma Abedin) mit einem Mann verheiratet ist, der – obwohl selbst hochrangiger Politiker3 – notorisch Schmuddelbilder von sich selbst an fremde Frauen verschickt und damit sehenden Auges seine Laufbahn, seine Reputation und seine Ehe zerstört? Es braucht ein hohes Maß an kognitiver Dissonanz im Kopf, wenn man unter solchen Umständen trotzdem beansprucht, das Schicksal der Nation zu lenken. Es scheint an der Zeit zu sein, all diese kaum noch verhohlenen, krummen Seiten unserer Politiker laut aufschreiend zu verkünden, bis auch der Letzte aufwacht. Und viele Publizisten tun das inzwischen auch. Der oft beklagte Niedergang der eingesessenen Medien hat sich mittlerweile in eine Renaissance der Alternativmedien gewandelt, die den Lamestream-Medien zunehmend den Marsch blasen. Mich bewegt das alles sehr. Aber unpolitisch kann ich meine Gedanken dazu längst nicht mehr nennen.

Wenn ich Ihnen abschließend einen ganz unpolitischen Rat geben sollte, dann den: Es könnte von Vorteil sein, sich jetzt um die eigene Sicherheit zu kümmern. Denken Sie an den kürzlich erfolgten, quasi europaweiten Aufruf an die Bevölkerung, sich mit Vorräten einzudecken. Ein Freund erzählte mir heute, dass Vorräte an Standardmunition inzwischen auf Monate ausverkauft seien und dass die Frequenz geheimer militärischer Bewegungen im Land dramatisch zugenommen habe. Wem es irgend möglich ist, dem würde ich raten die Ballungsräume zu verlassen, sich ein neues Leben irgendwo in der Pampa aufzubauen und damit keine Minute mehr zu zögern. Die amerikanischen Prepper haben den Begriff der „Drop-dead-Distance“ geprägt – das ist der Bereich, den ein ausgehungerter, aus der Großstadt kommender Vandale gerade noch laufen kann, ohne tot umzufallen. Mir schien es schon vor Jahren eine gute Idee, mich außerhalb dieser Zone anzusiedeln.

Was Fragen nach der Zukunft vonNEXUSanbelangt: Bitte lesen Sie meine Antwort in der Leserbrief-Sektion. Und wie Sie dann beim Durchblättern dieser Ausgabe sehen werden, haben wir unseren Anspruch, spannende Hefte abzuliefern, noch längst nicht aufgegeben.

Ihr Thomas Kirschner

