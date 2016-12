Editorial Ausgabe 68

Liebe Leser, wie oft habe ich in den vergangenen elf Jahren meine Editorials für Sie geschrieben! Dadurch ist in mir ein Wachstumsprozess angestoßen worden, der es mir heute leicht macht, auch im Internet öffentlich meine Meinung zu sagen, wenn ich es will. Das war nicht immer so, und es tut mir leid, dass ich erst so spät im Leben „meine Stimme gefunden“ habe.

Doch früher war mir das auch nicht so wichtig. Da war für mich die Welt noch in Ordnung und ich war so damit beschäftigt, mein eigenes Leben zu leben, dass ich öffentlich ohnehin selten etwas zu sagen gehabt hätte. Heute hat sich das alles verändert und ich sehe mehr und mehr, wie man uns für blöd verkauft, wenn wir nicht entschieden Einspruch dagegen erheben. Trump hätte nie zum Präsidenten gewählt werden können, wenn sich nicht eine unglaubliche Anzahl von Menschen für ihn engagiert hätte. Weinergate und pädophile Pizzaparties hätten nie den Wahlausgang mitbestimmen können, wenn nicht eine Vielzahl von Internet-Autoren diese Meldungen aufgegriffen und sie in alle Welt hinausgeschrien hätten.

In Deutschland, glaube ich, könnten wir uns von den Amerikanern in diesem Bezug mal wieder eine Scheibe abschneiden. Sich öffentlich zu äußern, ihre Meinung zu präsentieren, das können die Leute dort besser als wir. Das fiel mir früher schon immer auf, wenn ich an internationalen Seminaren teilnahm: Die Amis hatten es, im Vergleich zu den Europäern, meist einfach drauf. Die konnten in großer Runde frei sprechen ohne rot anzulaufen oder zu gacksen, die konnten charmant sein und witzig, während deutsche Beiträge sich oft durch Holzigkeit und eine gewisse Unbeholfenheit des Vortragenden auszeichneten, auch wenn sie inhaltlich vielleicht hätten mithalten können. Damals wurde mir irgendwann klar, dass derlei Fähigkeiten den Amis durchaus nicht angeboren waren, sondern dass sie in ihrer Kultur einfach mehr Gelegenheit und Anreiz bekommen hatten, diese Seiten an sich auszubauen. Beispielsweise sind die „Toastmasters“-Clubs eine amerikanische Erfindung. Deren Mitglieder üben sich wöchentlich darin, einander Vorträge zu halten und dafür Feedback und Aufmunterung zu bekommen. Die Fähigkeit öffentlich zu sprechen wurde in den USA ausdrücklich als wünschenswert erkannt, während in Deutschland die meisten Menschen eine große Hemmschwelle in sich verspüren. Mit dem Schreiben scheint es ähnlich zu sein: Wenn ich vergleiche, wie vieleNEXUS-Artikel in der australischen Ausgabe Leserbriefe erhalten und wie viele in der deutschen, ist der Unterschied offensichtlich, auch wenn ich die größeren Auflagenzahlen zugutehalte.

Was mir aber erst in letzter Zeit so richtig bewusst wird, ist das ungeheure Potenzial, das uns die neuen Internet-basierten Medien zur Verfügung stellen, um unsere Meinung auszudrücken. Gerade haben wir den Fall einer mächtigen Regierung erlebt, die sich ohne das Internet garantiert noch lange an der Macht hätte halten können. Das sollte uns eine wichtige Lehre sein. Es genügt eben nicht, sich ein kritisches Video nach dem anderen reinzuziehen. Erst wenn wir darüber reden – oder besser noch: darüber schreiben – potenzieren wir seine Wirkung. Nur so können Wellen entstehen, die wirklich etwas in Bewegung bringen.

Lesen ist Silber, Schreiben ist Gold

Ich würde mir wünschen, dass auch in Deutschland immer mehr Menschen erkennen, wie uns die aktive Benutzung dieser neuen Medien irgendwann noch den Hintern retten könnte: weil das vielleicht der einzige Weg sein wird, einer abgehobenen Regierung den nötigen Realitätscheck zu verpassen, den sie braucht, um nicht zu vergessen, wem sie eigentlich Loyalität gelobt hat. Wir sollten dieses Mittel hegen und pflegen – erst recht nach allem, was wir gerade in den USA erleben.

Doch wie ich an meiner eigenen Entwicklung gesehen habe, entstehen diese neuen Fähigkeiten zur Bürgerwehr nicht von allein. Man muss das üben. Schon allein die technische Seite – welche Knöpfe man drücken muss, um einen Forenbeitrag zu posten usw. – erfordert Übung, um nicht jedes Mal vor einer riesigen Hürde zu stehen. Und das Schreiben selber natürlich erst recht. Wer sich noch nie damit beschäftigt hat, wird vielleicht mit Rechtschreibung und Zeichensetzung unsicher sein bzw. zweifeln, wieweit man diese überhaupt ernst nehmen soll. Für mich sind Rechtschreibung und treffende Ausdrucksweise aber vor allem eins: Power. Sie sorgen dafür, dass ich ernst genommen werde. Wer nicht richtig schreiben kann, den nehme auch ich nicht ernst in seinen öffentlichen Äußerungen. Bildung kann man nicht vortäuschen. Man nimmt sich Zeit dafür, oder man bleibt ein stummer Untertan. Und die Untertanen sind schon immer ausgenutzt worden, waren Kanonenfutter und Arbeitssklaven. Lassen Sie uns üben, über uns selbst hinauszuwachsen. Genau dafür habe ich übrigens auchneoNexusgegründet, unsere neue Kommunikationsplattform. Sehen wir uns dort?

Machen Sie’s gut! Thomas Kirschner