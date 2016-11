Großbritanniens Neokolonialismus in Afrika

Einem schwerwiegenden Pressebericht zufolge, sind britische Firmen derzeit in einen räuberischen Wettbewerb um afrikanische Rohstoffvorkommen verwickelt. Unterstützt werden sie dabei von der britischen Regierung im Zuge eines neuen kolonialistischen Kampfs um Afrika.

Der Bericht trägt den Titel „Der Neue Kolonialismus: Großbritanniens Kampf um Energievorkommen und Bodenschätze in Afrika“ und wurde von der britischen gemeinnützigen Organisation War On Want publiziert. Darin heißt es:

„Britische Firmen kontrollieren gegenwärtig die wichtigsten Bodenschätze Afrikas, d. h. Gold, Platin, Diamanten, Kupfer, Erdöl, Erdgas und Kohle“.

Im Bericht ist dokumentiert, wie 101 vorwiegend britische Firmen, die in London börsengelistet sind, in 37 schwarzafrikanischen Staaten Bergbau betreiben und zusammen die wertvollsten Ressourcen Afrikas im Werte von über einer Billion US-Dollar kontrollieren.

Die Autoren machen deutlich, wie die britische Regierung ihre Macht und ihren Einfluss genutzt hat, um den Zugang zu Afrikas Bodenschätzen sicherzustellen – die Einflussahme ist seit der Kolonialzeit ungebrochen.

Ungeheuerlich sind nicht nur Ausmaß und Umfang der britischen Beteiligung an der Ausbeutung afrikanischer Bodenschätze, sondern auch die Spuren des Missbrauchs im Bereich der Sozial-, Umwelt- und Menschenrechte, die diese hinterlässt.

Die britischen Regierungen – sowohl Labour als auch Tory – haben dem Bericht zufolge zu Ungunsten der Menschenrechte die Vorhaben der Firmen mit ihrer Handels- und Investitionspolitik unterstützt. Das erklärte Ziel sei,

„den Zugang britischer Firmen zu den Bodenschätzen und den Handel mit Afrika zu beeinflussen und zu kontrollieren“.

Die Zusammenarbeit wird durch gewisse Mechanismen erleichtert. Entscheidend jedoch ist, was investigative Journalisten eine „Drehtür zwischen Whitehall [dem britischen Regierungsviertel] und britischen Bergbaufirmen“ nennen, wobei

„mindestens fünf Vertreter der britischen Regierung in den Vorständen jener Firmen sitzen, die in Afrika aktiv sind“.

Neben detaillierten Angaben zu den Ressourcen, die unter britischer Firmenkontrolle stehen sowie den Namen der beteiligten Firmen und den Steueroasen, in der sie registriert sind, führt der Bericht auch die Namen einiger der sogenannten Drehtürakteure auf.

Unter ihnen befindet sich Baroness (Shriti) Vadera. Sie war von 2007–09 Entwicklungsministerin der Labour-Regierung, bevor sie Direktorin des Energie­unternehmens BHP Billiton wurde. Auch erwähnt wird ein Lord Kerr of Kinlochard. Er war 36 Jahre lang britischer Diplomat, bevor er seine Arbeit als Verwaltungsratsmitglied bei dem Bergbauriesen Rio Tinto aufnahm.

Im Bericht wird zudem behauptet, dass einige der genannten Firmen an Steuertricksereien, Arbeitsrechtsverletzungen, Zwangsumsiedlungen lokaler Gemeinden und in einigen Fällen sogar an Tötungen beteiligt gewesen sein sollen.

Die Verfasser kommen zu dem Schluss, dass Großbritannien aufhören muss, Afrika als einen Niedriglohn-Zulieferer von Bodenschätzen anzusehen und stattdessen den afrikanischen Staaten bei der Entwicklung eigener verarbeitender Industrien helfen sollte.

„Diesen Firmen sollte nicht die Möglichkeit gegeben werden, unbehelligt davonzukommen mit den Verletzungen des Arbeitsrechts, der Menschenrechte und der Missachtung des Umweltschutzes, die von ihnen gegenwärtig begangen werden“,

fügen die Verfasser hinzu.

Der War-On-Want-Bericht „The New Colonialism“ ist online lesbar unter http://tinyurl.com/zv5yhet.

Quelle: RT.com, 12.06.2016, http://tinyurl.com/jtvmvtz