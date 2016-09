Hohe Mathematik im alten Babylonien

Dr. Mathieu Ossendrijver, Professor für Wissenschaftsgeschichte der Antike an der Humboldt-Universität in Berlin, hat den Beweis gefunden, dass babylonische Priester zwischen 350 und 50 v. Chr. eine abstrakte Form der Geometrie entdeckt und benutzt haben, die der modernen Infinitesimalrechnung ähnelt. Bisher war man davon ausgegangen, dass deren Grundlagen aus dem 14. Jahrhundert stammen würden.

Foto/Collage: Mathieu Ossendrijver © Trustees of the British Museum

