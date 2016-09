Kann Bewusstsein Lichtquanten beeinflussen?

Eine der großen Fragen im Bereich der Quantenphysik dreht sich um die Rolle des Beobachters, genauer: seines Bewusstseins. Laut dem ungarisch-amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Eugene Wigner war es in der frühen Zeit der Quantenphysik „nicht möglich, die Gesetze der Quantenmechanik gänzlich widerspruchsfrei zu formulieren, ohne einen Bezug zum Bewusstsein herzustellen“. Nur wenige Physiker haben sich seither eingehend und öffentlich mit dieser Problematik befasst – was teilweise daran liegen mag, dass viele Wissenschaftler Interpretationen der Forschungslage anhängen, die erst gar kein Problem entstehen lassen.

Und das, obwohl

„die meisten Entwickler dieser Interpretationen […] immer noch ein Geheimnis sehen“,

wie Bruce Rosenbaum und Fred Kuttner in ihrem Buch „The Quantum Enigma“ formulieren.

Der Parapsychologe Dr. Dean Radin bemängelte auf der diesjährigen Konferenz Science of Consciousness in Tuscon, Arizona, dass zwar viele Wissenschaftler Theorien zur Rolle des Bewusstseins aufstellen würden, aber kaum jemand Experimente durchführe, um diese zu überprüfen. Als Reaktion auf diesen Umstand erarbeitete Radin mit seinem Team einen Versuchsaufbau. Sie wollten experimentell herausfinden, ob es Hinweise darauf gibt, dass das Bewusstsein Quanteneffekte beeinflussen kann.

Radin entschied sich für eine Erweiterung des bekannten Doppelspaltexperiments:

„Das einzig neue Element in diesem Experiment: Wir baten Menschen – konkret einen Meditierenden –, sich den Doppelspalt vorzustellen und vor dem geistigen Auge zu visualisieren, welche der beiden Spalten das Photon passieren würde. Das schien uns der einzige Weg zu sein, um direkt überprüfen zu können, ob das Bewusstsein die Wellenform zum Kollabieren bringt.“

Am Experiment nahmen 137 Testpersonen teil, darunter sowohl erfahrene Meditierende als auch Nicht-Meditierende. Ein Versuchsdurchlauf mit je einer Person dauerte 20 Minuten und bestand aus 30-sekündigen Beobachtungsphasen, die sich mit ca. 30-sekündigen Ruhephasen abwechselten. Die Auswertung der Daten der Pilotstudie mit 250 Versuchsdurchläufen und 137 unterschiedlichen Probanden ergab eine signifikante Effektstärke, vor allem für die Gruppe der erfahrenen Meditierenden.

Von diesen Ergebnissen ermutigt, führten die Forscher eine Reihe weiterer Experimente durch. Dazu zählte auch eine Internet-basierte Variante des beschriebenen Versuchs, in der binnen drei Jahren insgesamt 12.000 Versuchsdurchläufe ausgeführt wurden; 5.000 mit menschlichen Probanden und 7.000 mit einem Linux-Bot, der als Kontrollgruppe fungierte. Wieder zeigten die Daten einen signifikanten Einfluss des menschlichen Bewusstseins auf das Photon an.

Bisher sind keine unabhängigen Wiederholungen des Versuchs bekannt, doch laut Radin soll derzeit eine Kopie seines Experiments an der University of São Paolo durchgeführt werden. Der dort verantwortliche Physiker soll Radin gegenüber geäußert haben, die bisherigen Ergebnisse hätten in ihm stark gemischte Gefühle ausgelöst:

„Ich schwanke zwischen ‚Oh mein Gott‘ und ‚Warte, da muss etwas faul sein‘.“

Einen Mitschnitt von Dr. Dean Radins detaillierten Ausführungen zu seinen Experimenten auf der Science-of-Consciousness-Konferenz finden Sie bei YouTube unter http://bit.ly/nex66-radin.

Quelle: DailyGrail.com, 30.06.2016, http://bit.ly/nex66-quant