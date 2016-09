Kuwait schafft weltgrößte DNS-Datenbank

Besucher und Touristen in Kuwait werden sich bald einem DNS-Test sowie einer DNS-Kennzeichnung unterziehen müssen, bevor sie in den Staat am Persischen Golf einreisen dürfen. Kuwait will jeden, der sich im Land aufhält bzw. in das Land einreist, gemäß eines neuen DNS-Gesetzes kennzeichnen, das im Spätsommer diesen Jahres in Kraft treten soll. Das DNS-Diagnostik-Gesetz wurde am 02. Juli 2015 von der Nationalversammlung Kuwaits erlassen. Aus Regierungskreisen hieß es, die obligatorischen Tests würden die „Freiheit und Privatsphäre des Einzelnen nicht einschränken“, sondern durchgeführt werden, um den Terrorismus zu bekämpfen und Straftäter zu überwachen.

