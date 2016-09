Lauschangriff aus der Flimmerkiste?

In der Diskussion über die Überwachung von Endverbrauchern zeigt sich eine beunruhigende Entwicklung. Untersuchungen von Smart TVs der Marke Samsung haben ergeben: Geräte mit Sprachsteuerung zeichnen Gespräche der Benutzer auf, speichern diese und leiten sie an Dritte weiter. Der Hersteller warnt die Verbraucher sogar davor, persönliche oder sensible Informationen in Hörweite des Geräts auszusprechen.

Druckansicht