Lebende Körperteile aus dem 3D-Drucker

Wissenschaftler aus dem Feld der regenerativen Medizin in North Carolina, USA, haben gezeigt, dass es möglich ist, lebendige Gewebestrukturen zu drucken, die verletztes oder krankes Gewebe beim Patienten ersetzen können. Dazu verwendeten sie einen hochentwickelten, speziell angefertigten 3D-Drucker. In Nature Biotechnology geben die Wissenschaftler an, Ohr-, Muskel- und Knochenstrukturen gedruckt zu haben.

Foto: Wake Forest Institute for Regenerative Medicine

Druckansicht