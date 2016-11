Lichtkristalle aus Gold

Forscher der University of Florida haben herausgefunden, wie Gold zur Herstellung nanopartikulärer Lichtkristalle genutzt werden kann – eine Entdeckung, die weitreichende Folgen für mehrere Industriezweige hat.

Druckansicht

Nanopartikel können in Kristallform gezüchtet werden, wobei in einem Verfahren namens Plasmonen-Synthese auf eine spezielle Weise mit Licht gearbeitet wird. Bisher ließ sich der Prozess nur dann vollständig kontrollieren, wenn Silber zur Herstellung benutzt wurde. Silber allerdings schränkt den Einsatz der Nanopartikel in der Medizintechnik ein. Das Forscherteam hat für diesen Prozess nun erstmals erfolgreich Gold verwendet, das gut mit dem menschlichen Körper harmoniert.

Die Wissenschaftler beschreiben die erste Plasmonen-Synthese, durch die hochwertige Gold-Nanoprismen hergestellt werden können. Noch aufregender: Das Team konnte aufzeigen, dass sowohl Licht im sichtbaren Wellenspektrum als auch niedrig­energetisches Licht für die Synthese genutzt werden kann.

Mit Nanopartikeln in Solar-Photovoltaik­anlagen kombiniert, kann man mit dieser Methode sogar Solarenergie für die chemische Synthese von Nanomaterialien oder für allgemeine Anwendungen in der Chemie einsetzen.

Quelle: Phys.org, 08.06.2016, http://tinyurl.com/hmk33ku