Löst Handystrahlung Krebs bei Ratten aus?

Das National Toxicology Program (NTP) der USA hat die vorläufige Fassung einer Studie veröffentlicht, in der die Wirkung von Mobilfunkstrahlung auf Ratten untersucht wurde. In der Arbeit legen die Forscher Statistiken vor, nach denen es einen bedeutsamen Anstieg der Krebsrate bei jenen Versuchstieren gab, die zwei Jahre lang GSM- oder CDMA-Signalen ausgesetzt worden waren.

Die neuen Ergebnisse widersprechen dem konventionellen Wissensstand, der von Medizinern, Biologen, Physikern, Epidemiologen, Ingenieuren, Journalisten, Regierungsbeamten und anderen Experten vertreten wird und demzufolge die beobachteten Auswirkungen unmöglich sind. Diese Ansicht beruht teilweise auf dem Umstand, dass es keinen einheitlichen Mechanismus für die Messung von Radiofrequenzstrahlung bei Handys und zur Klärung der Frage eines Krebsrisikos gibt.

Laut der veröffentlichten Daten stieg die Krebsrate mit zunehmender Strahlungsintensität an; es kam zu einer signifikanten Dosis-Wirkungs-Beziehung. In einer parallelen Studie an Mäusen dagegen konnte keine signifikante Auswirkung der Strahlung festgestellt werden.

Die Ratten wurden drei unterschiedlichen Strahlungsstärken ausgesetzt (1,5, 3,0 und 6,0 W/kg, Ganzkörperbestrahlung), verwendet wurden die Frequenzen der Mobilfunkstandards GSM und CDMA2000 (3G).

Die detaillierte Auswertung der Ergebnisse wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2017 hinziehen. Aufgrund der Brisanz der Daten und der möglichen Gefahr für Handynutzer ist ein vorläufiger Entwurf der Studie bereits online auf dem Preprint-Serverbiorxiv.orgdes Cold Spring Harbour Laboratory. Sie erreichen das PDF unter folgendem Link: http://bit.ly/nex67-handy

Quellen: MicrowaveNews.com, 25.05. und 26.05.2016, http://bit.ly/nex67-micro1 und http://bit.ly/nex67-micro2