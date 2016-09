Mehr als 10.000 Flüchtlingskinder vermisst

Mindestens 10.000 unbegleitete Flüchtlingskinder sollen nach Angaben von Europol nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden sein. Man befürchtet, dass viele dem organisierten Menschenhandel zum Opfer gefallen sind. Diese Zahl nannte Europol-Stabschef Brian Donald dem britischen Observer und erklärte, dass tausende gefährdete Minderjährige nach ihrer Registrierung bei den staatlichen Behörden verschwunden seien.

Nach Donalds Angaben sind 5.000 Kinder allein in Italien unauffindbar, während weitere 1.000 in Schweden vermisst werden. Es gebe eine hochentwickelte pan-europäische kriminelle Infrastruktur, die sich jetzt auf minderjährige Flüchtlinge spezialisiere.

„Wir müssen von mehr als 10.000 vermissten Kindern ausgehen. Sicher werden nicht alle kriminell ausgebeutet, einige sind vielleicht schon wieder bei ihren Familien. Wir wissen einfach nicht, wo sie sich derzeit befinden, was sie geraden machen oder mit wem sie zusammen sind“,

sagte Donald.

„Ob registriert oder nicht, wir sprechen von insgesamt rund 270.000 Kindern. Nicht alle sind unbegleitet, aber wir haben Anhaltspunkte, dass eine größere Zahl ohne Begleitung sein könnte.“

Laut Donald ist die Zahl 10.000 lediglich eine vorsichtige Schätzung der tatsächlichen Anzahl unbegleiteter Minderjähriger, die seit ihrer Ankunft in Europa verschwunden sind.

Im Oktober vergangenen Jahres gaben Beamte im südschwedischen Trelleborg bekannt, dass etwa 1.000 unbegleitete Flüchtlingskinder innerhalb eines Monats nach ihrer Ankunft in der Hafenstadt vermisst wurden. Am 26. Januar 2016 wurde in einem anderen, ebenfalls schwedischen Bericht gewarnt, dass viele unbegleitete Flüchtlingskinder verschwunden seien und man

„nur wenig darüber weiß, was nach ihrem Verschwinden mit ihnen passiert ist.“

In Großbritannien hat sich die Zahl der Kinder, die als Asylsuchende ankommen und danach verschwinden, im Laufe des vergangenen Jahres verdoppelt. Man befürchtet, dass auch sie Opfer von kriminellen Banden geworden sind.

Quelle: TheGuardian.com, 31.01.2016, http://tinyurl.com/z4nn4uf