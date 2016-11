Millionen Tote bei Hungersnot im Iran

In Dokumenten aus den Nationalarchiven der USA wird über eine Hungersnot und Krankheitsepidemien im Iran in den Jahren 1917–19 berichtet. Sie enthalten Schätzungen, nach denen acht bis zehn Millionen Menschen an den Folgen der Hungersnot starben – fast die Hälfte der Bevölkerung. Damit handelt es sich um den größten Genozid des 20. Jahrhunderts und der Iran wird zum Hauptopfer des Ersten Weltkriegs.

Professor Gholi Majd von der University of Princeton beruft sich in seinem Buch „The Great Famine and Genocide in Persia“ auf amerikanische Dokumente, die zeigen: Die Briten verhinderten Weizen- und andere Getreideimporte aus Mesopotamien, Asien und den USA in den Iran; Schiffe, die bereits Weizen geladen hatten, durften ihre Ladungen im Hafen von Bushehr am Persischen Golf nicht löschen. Professor Majd behauptet, dass Großbritannien den Genozid vorsätzlich verursachte, um den Iran zu zerstören und das Land wirksam für seine eigenen Zwecke zu kontrollieren.

Großbritannien hat schon mehrfach versucht, Geschichte zu vertuschen und sie zu seinen Gunsten umzuschreiben. Eines der deutlichsten Beispiele ist der Jameson-Überfall, ein gescheiterter Putschversuch gegen die Paul-Krüger-Regierung in Südafrika. Der misslungene Staatsstreich wurde von der britischen Regierung unter Leitung des Kolonialministers Joseph Chamberlain direkt geplant und ausgeführt. Im Jahr 2002 wurden die Memoiren des irischen Kolonialoffiziers Sir Graham Bower in Südafrika veröffentlicht. Darin werden die britischen Aktivitäten nach mehr als einem Jahrhundert der Geheimhaltung offengelegt. Die Memoiren richten die Aufmerksamkeit auf Bower als einen Sündenbock für die damaligen Geschehnisse.

Die Dokumente wurden entweder vernichtet, um die Verbrechen der britischen Regierung überall auf der Welt geheim zu halten, oder werden in den Geheimarchiven des Außenministeriums aufbewahrt. Die Geheimhaltung diente nicht nur dazu, den Ruf Großbritanniens zu schützen, sondern auch, die Regierung selbst vor Klagen zu bewahren. Es hat den Anschein, als versuche Großbritannien, den Folgen seiner Verbrechen zu entgehen.

Offen zugängliche Dokumente des britischen Foreign and Commonwealth Office umfassen Berichte über die Eliminierung von Feinden der Kolonialmacht im Malaysia der 1950er Jahre und Unterlagen über den Umgang mit Mau-Mau-Aufständischen in Kenia. Aus letztgenannten geht hervor, dass Minister in London von Mord und Folter an Mau-Mau-Aufständischen wussten – darunter Grausamkeiten wie die Verbrennung von Menschen bei lebendigem Leib.

In Irland kam es in den Jahren 1845–52 zu einer Hungersnot, der ein Viertel der Bevölkerung zum Opfer fiel. Auslöser für die Hungersnot war die britische Politik: In einer großangelegten Operation der Regierung und der Krone versuchte man, die Ursachen zu vertuschen, indem man eine Kartoffelknappheit für die Hungerkatastrophe verantwortlich machte. Bis zum heutigen Tag ist sie weltweit unter dem Namenpotato faminebekannt. In Wirklichkeit aber war sie das Ergebnis einer geplanten Nahrungsmittelknappheit und stellte damit einen vorsätzlichen Genozid durch die Briten dar.

An diesen Beispielen wird deutlich, dass Großbritanniens Rolle bei der großen Hungersnot im Iran nicht beispiellos in der Geschichte war. Die Dokumente, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurden, erwähnen diesen Genozid nicht – folglich versucht sie, auch diese Tragödie zu vertuschen. Das „Handbuch zum Iran“ des britischen Außenministeriums aus dem Jahr 1919 erwähnt nichts, was mit der Hungerkatastrophe in Zusammenhang stehen würde.

Quelle: Khamenei.ir, 04.11.2015, http://tinyurl.com/judgxzj