Mysteriöser Vorfahre der Ozeanier entdeckt

Mittels Genkartierung heute lebender Menschen wurde kürzlich eine unbekannte hominine Spezies entdeckt, die sich mit unseren frühen menschlichen Vorfahren fortpflanzte, als diese von Afrika nach Ozeanien wanderten. Die Genanalyse stellt auch frühere Erkenntnisse in Frage, denen zufolge der moderne Mensch in zwei Migrationswellen von Afrika aus den asiatischen Kontinent bevölkerte.

Stattdessen wurden Spuren einer gemeinsamen Herkunft in den Genen der Bevölkerung des asiatisch-pazifischen Raums gefunden, die auf eine einzige Out-of-Africa-Migration schließen lassen. Vor über 60.000 Jahren verließen die ersten modernen Menschen Afrika. Einige zogen gen Westen nach Europa, während andere nach Osten in den Asien-Pazifik-Raum abwanderten.

Die bisherige Forschung zu den Genomen der heutigen Bevölkerung zeigte auf, dass sich die Neuankömmlinge in der asiatisch-pazifischen Region mit zwei homininen Spezies paarten, die sie dort antrafen: den Neandertalern und den Denisova-Menschen.

Doch als Professor Jaume Bertranpetit und sein Team von der Pompeu-Fabra-Universität in Spanien die Genome lebender indigener Australier, Papuas und Bewohner der Andamanen in der Nähe von Indien und vom indischen Festland analysierten, stießen sie auf DNS-Abschnitte, die sich keiner zuvor bekannten homininen Spezies zuordnen ließen.

Im Erbgut heute lebender Europäer oder Ostasiaten sind diese DNS-Sequenzen nicht vorhanden, was darauf schließen lässt, dass die Vorfahren der untersuchten Probanden in Südasien oder der Pazifikregion auf eine geheimnisvolle hominine Spezies trafen, die sich mit ihnen fortpflanzte und so im Erbgut der heutigen Bevölkerung dieser Gebiete ihre genetischen Spuren hinterließ.

Quelle: NewScientist.com, 25.07.2016, http://tinyurl.com/hlnuju7