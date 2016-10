Seen auf dem Mars jünger als angenommen

Einige der Flüsse und Seen auf dem Mars entstanden vor lediglich zwei bis drei Milliarden Jahren – zu einer Zeit, von der man bisher annahm, dass der Mars den größten Teil seiner Atmosphäre bereits verloren hatte, es also zu kalt für fließendes Oberflächenwasser war.

Druckansicht

Die neuen Erkenntnisse gehen hervor aus Untersuchungen eines Forscherteams unter der Leitung von Sharon Wilson von der Smithsonian Institution und der University of Virginia. Wilson und ihre Kollegen analysierten Fotos der nördlichen Arabia-Terra-Region des Mars, die von drei verschiedenen Orbitern aufgenommen wurden: den beiden NASA-Raumsonden Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) und Mars Global Surveyor sowie dem europäischen RaumschiffMars Express.

„Wir entdeckten Täler, die Wasser in Flussbassins führten. Viele dieser Bassins füllten sich und liefen über, was auf eine beträchtliche Menge Wasser in der damaligen Landschaft hindeutet“,

so Wilson.

Einer der neu entdeckten Seen fasste mit rund 190 Kubikkilometern die knapp vierfache Wassermenge des Bodensees und lief später in ein riesiges Bassin über, in dem mehr als 2.700 Kubikkilometer Wasser standen – so viel wie im afrikanischen Victoriasee.

Das wahrscheinliche Alter der Seen ermittelten die Wissenschaftler, indem Sie die Flusstäler des Wassersystems genau unter die Lupe nahmen. Sie untersuchten vor allem, ob sich die Täler durch die Trümmerspuren rund um 22 Einschlagskrater gegraben hatten, deren ungefähres Alter bereits bekannt war. Durchschnitt ein Tal eine solche Trümmerspur, konnte das Wasser erst nach dem Einschlag geflossen sein.

Die neuen Forschungsergebnisse sind vereinbar mit einem relativ kalten Klima. Die Durchflussrate des Wassers in den Tälern war konsistent und wurde durch schmelzenden Schnee gespeist.

„Es handelte sich nicht um reißende Flüsse. Sie wiesen einfache Abflussmuster auf und haben keine tiefen oder komplexen Systeme ausgebildet, wie wir sie aus den alten Talsystemen des frühen Mars kennen“,

so Wilson.

Unklar bleibt, woher die Wärme kam, die den Schnee zum Schmelzen brachte. Einer Überlegung zufolge könnte Mars zu jener Zeit eine andere Achsneigung aufgewiesen haben, sodass die Eiskappen an den Polen mehr Sonnenlicht ausgesetzt waren.

Täler wie jene in der Arabia-Terra-Region finden sich auch auf der südlichen Marshalbkugel. Das legt nahe, dass sich Seen und Flüsse auf weiten Teilen des Planeten ausgebreitet haben, so die Autoren der imJournal of Geophysical Researcherschienenen Studie.

Quelle: Lifescience.com, 16.09.2016, http://bit.ly/nex67-mars