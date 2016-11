Wie die junge Generation blöd gequatscht wird

NEXUS ist zwar prinzipiell unpolitisch, doch im Obama/Clinton-treuen Deutschland hat das Ausmaß der Beeinflussung durch die Medien inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst mir der Kragen geplatzt ist.

Druckansicht

Unsere neue Community neoNexus.de war eigentlich von mir schlicht als Erweiterung und Plattform für sozialen Austausch der Nexus-Leser gedacht. Doch die Stimmung und die Ereignisse der letzten Wochen im Zeichen der Präsidentenwahl haben mich total in ihren Bann gezogen. Nicht nur, weil sich alle meine Befürchtungen über das wahre Wesen der dortigen Elite, die wir auch hier in Nexus immer wieder haben durchblicken lassen, nun bewahrheitet haben. Sondern auch, weil unsere deutsche Presse nach wie vor so eisern zum alten Regime hält, als hätten sie selbst Aktien darin. Das macht mich wütend.

Falls Sie mal sehen wollen, wie wütend, dann würde ich Ihnen meinen Artikel

empfehlen. Doch Achtung! Sie verlassen den mehrheitsfähigen Sektor.