Für alle, die Krebs haben

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviele Entscheidungen man in kurzem Abstand hintereinander zu treffen hat, wenn man die Diagnose Krebs bekommt. Dabei hat man gerade in dieser Situation meist weder die Zeit, noch den Focus, um sich ausgiebig und vor allem umfassend zu informieren. Anhänger alternativer Denkrichtungen neigen hier meist dazu, nach nicht-medizinischen Methoden Ausschau zu halten und die naturwissenschaftliche Medizin außen vor zu lassen. Aber das könnte ein großer Fehler sein. Das zeigt nicht zuletzt meine eigene Geschichte mit der Krankheit.

Druckansicht

Falls Sie meine früheren Veröffentlichung zu meiner persönlichen Geschichte noch nicht entdeckt haben sollte, möchte ich sie an dieser Stelle nochmal in den Vordergrund holen: http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/hypopharynx-krebs-mein-langer-weg-in-die-krankheit-und-zurueck

Und zuletzt gab es einen neuen Fall, indem die Sache sogar tödlich ausging, über den ich auf unserer neuen Website neoNexus berichtet habe: Andreas Clauss, der in der Szene bekannte Experte für Stiftungsgründungen, erlag gerade derselben Krankheit, die auch mich beinahe umgebracht hätte. Er hatte es mit Methoden nach Ulli Mohr und Leonard Cantwell versucht.

Während ich noch mitten im Kampf um mein eigenes Leben steckte, fiel mir die englische Ausgabe des oben gezeigten Buchs in die Hände und ich fand seinen Inhalt so interessant, dass ich mich sofort um die deutschen Rechte bemühte. Später ergab es sich dann, dass ich über dieses Buch meinen jetzigen Arzt fand, der mir jetzt auch weiterhin hilft, die Krankheit in Schach zu halten. Ich wünschte, ich hätte ihn schon früher getroffen.

Jetzt ist die deutsche Ausgabe nun endlich in Druck und ich freue mich, Ihnen endlich diese Informationen präsentieren zu können. Und ich bin extrem gespannt auf Ihre Rückmeldungen.