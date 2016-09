Neues Seminar mit Alanna Moore: 2.-4. September 2016

Die australisch-irische Geomantin Alanna Moore kommt im Spätsommer ein weiteres Mal nach Deutschland um zu unterrichten. Das Seminar findet vom 02. bis 04. September 2016 bei unserem Redakteur Renan Cengiz in Rheinberg statt. Noch sind einige freie Plätze vorhanden. Seminarinfos und ein Anmeldeformular finden Sie unter www.renancengiz.com/saf.

Die konventionelle Landwirtschaft steht vor dem Aus: Überall auf der Welt sinkt die Qualität der Böden infolge von Umweltgiften und stark technisierten Anbaumethoden. Bauern und Gärtnern ist das tiefere Verständnis für die ökologischen und feinstofflichen Prozesse abhandengekommen, die einem natürlichen, üppigen Pflanzenwachstum zugrunde liegen. Die australische Geomantie-Ikone Alanna Moore hat einfache und effektive Verfahren entwickelt, mit denen Sie die Gesundheit und Fülle in Ihrem Garten und auf Ihrem Acker wiederherstellen können. In einem dreitägigen Praxisseminar vermittelt sie ihre 30-jährige Erfahrung im Bereich der esoterischen Landwirtschaft und zeigt Ihnen, wie Sie Geomantie, Permakultur und einfache „Steinzeit“-Techniken nutzen können, um die Natur zu reharmonisieren und dem weltweiten Bodensterben von Ihrem Grundstück aus entgegenzuwirken. Dazu zählen Techniken zur Wahrnehmung und Nutzung von Pflanzen-, Boden- und anderen Naturenergien, der Einsatz von paramagnetischem Gestein als Bodenverbesserer und die Wirkweise und Konstruktion ihrer berühmten Krafttürme.

Eckdaten

Beginn: Freitag, 02.09.2016, 16:30 Uhr

Ende: Sonntag, 04.09.2016, ca. 17 Uhr

Kosten: € 179,- p.P. exkl. Kost und Logis (Snacks und Getränke inkl.). Zahlung auf Rechnung per Vorkasse.

Ort: Frankenstraße 40, 47495 Rheinberg

Übernachtungsmöglichkeiten in Rheinberg finden Sie hier.

Sprache: Das Seminar wird gedolmetscht von Renan Cengiz, deutscher Übersetzer von Alanna Moores Buch „Stone Age Farming“.

Anmeldung über das Kontaktformular auf www.renancengiz.com/saf oder per Email an renan(at)renancengiz(dot)de.

Weitere Informationen finden Sie auf Renans Website unter www.renancengiz.com/saf.